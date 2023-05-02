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Siyaset Ekrem İmamoğlu’ndan Akit’e ceza üstüne ceza!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu’ndan Akit’e ceza üstüne ceza!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 10:23:00 -
Ekrem İmamoğlu’ndan Akit’e ceza üstüne ceza!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ekrem İmamoğlu’ndan Akit’e ceza üstüne ceza!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akit Medya Grubu'na yönelik tavrına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

2 Temmuz 1993’te, Sivas-Madımak’ta bir yangın..

Göstericilerin saatler süren haklı protestoları devam ederken, Sivas valisi Naci Karabilgin’in (SHP-CHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün özel kalemi idi) dirayetsizliği sonucu..

30. yılında bugün bile bulunamayan bir provokatörün otelin perdelerini tutuşturması..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ardından otelin yanmaya başlaması..

Ve otelde vefat eden 33 kişi üzerinden 30 yıldır dindar insanların üzerine atılan karalamalar..

Oyun içinde oyun..

Bulunamayan gerçek sorumlular..

CHP’nin koalisyon ortağı olduğu bir hükümet döneminde çıkan yangının, dindar insanlara fatura edilmesi..

Sorumlu diye dindar insanların gösterilmesi…

Ardından da, 5 Temmuz’da Başbağlar katliamına, Madımak’taki olaylarının gerekçe gösterilmesi..

Neresinden bakarsanız, karanlık mı, karanlık olaylar..

Bugün dahi çözülemeyen, failleri bulunamayan, derin operasyonlar..

Tarih tekerrür ediyor.

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