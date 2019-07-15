Ekrem İmamoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. İmamoğlu paylaşımında "“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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