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Ekrem İmamoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
Ekrem İmamoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu paylaşımında "“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. 15 temmuz

YORUM YAZ

  • fikretfikret23 dk önce
    YA NE15 TEMMUZ MESAJI YAYINLAMIŞ. MESAJINI YESİNLER .15 TEMMUZ VATAN HAİNLERİNİN YAPTIĞINI NEDEN SÖYLEMİYORSUN KORKMA YOKSA HAİN DERSEN YAPTIKLARI İŞ SENİNDE GİZLİ SAKLI NI YAYINLAR MI KORKUSU YOKSA BİR DAHA ÖYLE HERŞEY GÜZEL OLACAKDEMEZLER Mİ SANAVATAN HAİNLERİ DİYEMEDİN SEN MİLLETİ SAF MI SANAIYOR BU MİLLET SENİN DEĞİRMENİNE KİMLERİN SU TAŞIDIKLARINIKİMİN DÖRT BENZEMEZİ BİR ARAYA DETİRDİĞİ Nİ BİLİYORSUYA SABUNA DOKUMADA BİR MESAJ
  • Eski chpliEski chpli35 dk önce
    Bu kadarmı Ekrem? Biraz kısa olmuş dğilmi? Seni pek tınmadığı belli..ayıp olmasa hiç bir şey yazmıyacakmışsın

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