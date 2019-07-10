Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu seçim sürecinde hararetle destekleyen Batı ülkelerinden ilginç temsilciler ziyaret etmeye devam ediyor... AB ile varılan İstanbul Sözleşmesi gereği ülkemize de sokulmak istenen ve eşcinselliğin önünü açan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Norveç’teki temsilcisi olan Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei, LGBTİ hayranı İmamoğlu’nu ziyaret etti. Konuk Bakanı kapıda karşılayan İmamoğlu misafirine hediye de takdim etti. Bakan Skei, belediyenin anı defterine, “İstanbul ile kültür ve eşitlik alanlarındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesini dört gözle bekliyoruz” yazarak, defteri imzaladı. Ardından başkanlık makamına geçen Skei, İmamoğlu ile bir süre baş başa görüştü.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ayrıca Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Shved ve Center For American Progress yöneticileri Michael Werz ile Max Hoffman de ziyaret etti.