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Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret

Toplum yapısını dinamitleyen ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında ülkemize de sokulmak istenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini’nin Norveç’teki temsilcisi olan Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei, LGBTİ hayranı İmamoğlu’nu ziyaret etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu seçim sürecinde hararetle destekleyen Batı ülkelerinden ilginç temsilciler ziyaret etmeye devam ediyor... AB ile varılan İstanbul Sözleşmesi gereği ülkemize de sokulmak istenen ve eşcinselliğin önünü açan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Norveç’teki temsilcisi olan Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei, LGBTİ hayranı İmamoğlu’nu ziyaret etti. Konuk Bakanı kapıda karşılayan İmamoğlu misafirine hediye de takdim etti. Bakan Skei, belediyenin anı defterine, “İstanbul ile kültür ve eşitlik alanlarındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesini dört gözle bekliyoruz” yazarak, defteri imzaladı. Ardından başkanlık makamına geçen Skei, İmamoğlu ile bir süre baş başa görüştü.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ayrıca Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Shved ve Center For American Progress yöneticileri Michael Werz ile Max Hoffman de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei
  5. LGBTİ
  6. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  7. Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis
  8. Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Shved
  9. Center For American Progress
  10. Michael Werz
  11. Max Hoffman

YORUM YAZ

  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 9 dk önce
    Allah hepsinin belası nı versin inşallah

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