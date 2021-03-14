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Gündem Ekrem İmamoğlu'na olay LGBT sorusu: Sen de katılacak mısın?
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na olay LGBT sorusu: Sen de katılacak mısın?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi verecek olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çarpıcı bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:29:00 -
Ekrem İmamoğlu'na olay LGBT sorusu: Sen de katılacak mısın?

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verileceği bildirildi. Sapkın LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımının ise zorunlu kılındığı bildirildi.

Büyük tepki çeken skandalın ardından İmamoğlu'na Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından çarpıcı bir soru geldi.

Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na LGBT eğitimine kendisinin de katılıp katılmayacağını sordu.

İşte Gökçek'in o tweeti:

 

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Yorumlar

Atatürk

Hadi Atatürk bu millete bakın bu A bu B diye alfabeyi öğretti ama bu ekrem bu şeydir.... buda ....öbür şeydir mi diyecek şimdi?
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