Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Sahtekarlık yaptınız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 40 günlük anket için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödediği öğrenildi. Milyonluk anket İstanbullurın tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun skandalı Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşuldu.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "2002 ile 2022'deki nüfus sayısına ve araç sayısına bakıp karşılaştırmak lazım. İyiye mi, kötüye gidiyoruz buradan bakıyoruz. AK Parti döneminde böyle bir anket yoktu. Odatv, Sözü'ye reklam veriyorlar. Bu ihale evvelki dönemde yapılıp şu anda fiyat güncellmesi yapılarak tekrarlanmışsa tamam diyelim. Ama gösteremezler böyle abuk subuk ihale. Ekrem İmamoğlu ve CHP birçok şeyi şova dökerek yapıyor. 50 bin lira vekil maaşı alacaksınız, arkanıza o deterjanı vs koyup algı yapacaksınız. Ben sadece CHP için söylemiyorum. Eğer merak ediyorlarsa gelsinler buradaki kamera arkasına baksınlar. Bir şatafat var mı? Etiler Polis Okulu'nda yapılanlar, bundan sonrasında iktidara geleceklerse Allah korusun yapacaklarının göstergesidir. İmamoğlu bunu önleyemeyeceğini söylüyor. Kentpark yapacağız burayı yapacağız' dediğiniz zaman sahtekarlık yaptınız. İstediği davayı açsın, milletin gözüne baka baka dolandırıcılık yaptınız. Oy dolandırıcılığı yaptınız. Hala insanların karşısına çıkıp yeni dolandırılıcıklar yapmaya devam ediyorsunuz" dedi.