Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul'da suya zam hamlesi!
Göreve geldiği günden bu yana İstanbullu'nun içtiği suya defalarca zam yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yine zam için harekete geçiyor. Son olarak geçtiğimiz ay İstanbul'da suya yapılan yüzde 17.80'lik artıştan sonra, İmamoğlu su fiyatlarının arttırılması için İSKİ Genel Kurulu'nu olağanüstü toplayacağını açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Unkapanı Yağmursuyu Tüneli inşaat çalışmalarını inceledi. İmamoğlu, incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Suya zam için İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak
İstanbul'da su fiyatlarının artırılması için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu konuda ilgili grup başkanvekilleriyle acil bir siyasi görüşme talep ettim. Eğer bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.