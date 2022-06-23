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Gündem Yediemin otopark ve çekici ücretlerine rekor zam
Gündem

Yediemin otopark ve çekici ücretlerine rekor zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin dünkü toplantısında yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine rekor bir zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 12:09:00 - 2022-06-23 12:24:54
Yediemin otopark ve çekici ücretlerine rekor zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugünkü toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine, yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerine yüzde 28 ila yüzde 42,9 arasında değişen oranlarda zam yapılması kararı alındı.

UKOME toplantısında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini ifade ederek, buna ilişkin ek ücret artışı talebinde bulunduğu açıklandı.

Teklifte yüzde 28 ile yüzde 42,9 oranında değişen artış istendi. Söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Park yasağı 250 TL'ye çıktı

Buna göre, park yasağı halinde 175 lira olan çekme ücreti 250 liraya, özel taşıma halinde 5 kilometreye kadar çekme ücreti 190 lirada 250 liraya, 9,50 liralık kilometre ücreti de 12 liraya çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 liradan 6,50 liraya, motosikletler için 10 lira olan ücretin 13 liraya, otomobiller için 23 lira olan ücretin 30 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 lira olan ücretin 32 liraya, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi için 40 lira olan ücretin 52 liraya, iş makineleri, römorklar için 60 lira olan ücretin 78 liraya yükseltilmesine karar verildi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Kim takar devleti tek ve değişmeyen mafya çekici terörü,devlet diyorki :durak içleri,acıl çıkış yerleri,hastane vs girişi ,itfaiye çıkışı olan yerler hariç diğer park yadağı yerlerden araba çekilmez ceza yazar bırakırsın AMA KİM TAKAR DEVLETİ.
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