Ekrem İmamoğlu yaşanan çileyi iki kelime ile kapattı: Özür dileriz

Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı ile İstanbul’da yaşanan rezaletin faturası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kesildi. Gerekli tedbirleri almayan İmamoğlu’nun, İstanbullular yollarda mahsur kalırken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda yemek yemesi de rezaleti katmerledi.

Tepkiler üzerine İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan kar felaketinin son durumu ile ilgili AKOM’da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, yaşanan çileyi İstanbul'da mağdur olan vatandaşlardan özür dileyerek kapamaya çalıştı.

İşte İmamoğlu’nun o açıklaması;

* Bugün itibariyle İstanbul’u sorunsuz bir noktaya taşıdık ve bütün sorunları aştık. 20 milyonluk bir kentin sorunsuz bir süreç yaşamasını beklemek hayalcilik olur.

* Elbette mağdur ettiğimiz, yolda 1 saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey vardır özür dilerim, bunu istemezdik.

* Bu bir doğal afet sürecidir. Hızlı bir çalışma yapılmıştır. Dilini bozmayan, kurumları ayrıştırmayan omuz omuza hissetmeye çalıştığımız bir süreç yönetilmiştir.

* Bizim tarafımızdan izlenen süreç budur. Diğer yönüyle izlenen mekanizmaları milletimizin taktirine bırakıyorum o benim konum değil.

* Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum ama büyük oranda insanlarımızın hızla normal hayata döndükleri bir süreç olduğunu ifade etmek isterim.

*Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali gözükmekte. Bundan sonra da dayanışmayı, birlikte konuşabilmeyi, üretebilmeyi sürdürebileceğimiz ortamları diliyor ve istiyorum.