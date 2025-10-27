Ekrem İmamoğlu verileri İsrailli firmaya vermiş! Canlı yayında neler döndüğü anlatıldı

Gazeteci Ece Sevim, TGRT'de yaptığı açıklamada, Londra merkezli bir yapı olan Adform adlı firmanın İBB belgelerini işleyip sürdürme isteğinde bulunduğunu söyledi. Sevim’in iddiasına göre, bu süreçte kullanılan sistemlerin arkasında bir İsrailli şirket yer alıyor.

“İBB ÖVÜNÇLE PAYLAŞMIŞ”

Ece Sevim, İBB’nin bu şirketin sunucularını ücretsiz şekilde kullandığını belirterek, “İBB bundan övünçle bahsediyor. Tüm bilgilerimiz İsrailli bir şirketin server sistemlerinde tutulmuş.” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”

Gazeteci, 2019 yılında belediyenin verileri acil bir şekilde indirmeye çalıştığını da hatırlatarak, “Ben bunun milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Gazeteci Ece Sevim'in konuşmasının tamamı şöyle:

Adform diye bir Londra merkezli bir yapı var. Bunlar diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi belgelerini işleyip devam ettirmek istiyorlar. Anlaşılan Bunu yapmak için İsrailli bir şirketi kullanıyor. Firmanın serverları bedava olarak kullanılmış. İBB bundan övünçle bahsediyor. Tüm bilgilerimiz İsrailli bir şirketin server sistemlerinde tutulmuş. 2019 yılında verileri acil bir şekilde indirmeye çalışmışlardı. Ben bunun Milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum.