Ekrem İmamoğlu ve taksiciler arasında gerginlik! 'Taksicilerimizin hakkını yedirtmeyiz'

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ile başlayan taksi plakası tartışmalarını yeniakit.com.tr yayınında değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Taksici esnafımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Lütfen kimse sırtımızdan maddi kazanç sağlama hevesine girmesin." diye konuştu.

"Biz İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişilik bir aileyiz." diyen Yurt, "Tabii ki bizim amacımız mesleğimizi icra ederken İstanbul halkına kaliteli bir hizmet vermek. Durduk yere 5 bin taksi plakasının hizmete girmesi zaten pandemi sürecinde zor kazandığımız ekmeğimizin ekmeğimizin haksızca bölünmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nu sahaya inerek inceleme yapmaya davet eden Veli Yurt, şunları söyledi:

"Taksi esnafımız kendisini rahat hissetsin. Arkadaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Tabii ki bizler kanuna karşı saygılı insanlarız ama lütfen hiçkimse bizim sırtımızdan kendilerine maddi bir çıkar sağlama derdine düşmesin."