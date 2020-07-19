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Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet'e Başakşehir şoku!

Cumhuriyet paçavrası, "İmamoğlu kazanırsa, Başakşehir gol yiyecek" demişti. Başakşehir şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:58:00 - 2020-07-19 23:59:57
Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet'e Başakşehir şoku!

Cumhuriyet paçavrası, CHP'li Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmadan önce söylediği 'Belediyenin imkanlarını, parasını, sponsorluklarını, taraftarı bile olmayan ya da siyasi anlam taşıyan kulüplerin zenginleşmesi, milyon dolarlık sözleşme yapması için İstanbul adına söz veriyorum ki asla ve asla israf etmeyeceğiz' sözleri üzerine 'İmamoğlu kazanırsa, Başakşehir gol yiyecek' demişti.

CHP'li İmamoğlu seçimleri kazanırsa Başakşehir'in küme dişebileceği iddia edilmişti. Ancak tam tersi oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

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