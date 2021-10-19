Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!

Akit TV'de Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir turları ele alındı.

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı ziyaret oldu. Çok sayıda isim İBB Başkanı'nın bu ziyaretini eleştirirken, İmamoğlu'nun Diyarbakır'da Ahmet Güneştekin'in sergisine yaptığı ziyarete ilişkin Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan çarpıcı bir tespit geldi.

Faili meçhul isimlerde Aybüke öğretmenin ismi var mı?

Karahasanoğlu, faili meçhul cinayetlere dikkat çekmek adına Ahmet Güneştekin'in yaptığı tabelalarla ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Karahasanoğlu, "O tabelaların içerisinden Aybüke öğretmenin ismi var mı? Şehit olan kaymakamımızın ismi var mı? Şehit olan askerlerimizden çünkü sonuçta onlar da faili meçhul. PKK'lılar geliyorlar öldürüyorlar gidiyorlar. AK Partili yöneticilerden birisinin ismi var mı? Adamlar faili meçhuller deyip sokak tabelaları yapıyorlar, bu sokak tabelalarının büyük bir sanatsal değeri var deyip İstanbul'dan Büyükşehir belediye başkanını Diyarbakır'a taşıyorlar, Diyarbakır Sanayi Odası da binasını tahsis ediyor, HDP'nin eş başkanı oraya gidiyor, CHP'nin genel başkan yardımcılarından isimler oraya gidiyorlar, cumartesi anneleri diyorlar, eğer bu serginin bir cinsiyeti olsaydı kadın olurdu diyorlar, Diyarbakır'da HDP il binasının önündeki anneleri ziyaret edemiyorlar." dedi.