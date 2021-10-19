  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!
Gündem

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı bir tespitte bulundu. Şehit öğretmen, kaymakam ve askerlerimizin isimlerinin sergide yer almadığını söyleyen Karahansaoğlu, iki ismin HDP il binası önünde evlatlarını isteyen anneleri ziyaret edememesine de dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:33:00 -

Akit TV'de Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir turları ele alındı.

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı ziyaret oldu. Çok sayıda isim İBB Başkanı'nın bu ziyaretini eleştirirken, İmamoğlu'nun Diyarbakır'da Ahmet Güneştekin'in sergisine yaptığı ziyarete ilişkin Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan çarpıcı bir tespit geldi.

Faili meçhul isimlerde Aybüke öğretmenin ismi var mı?

Karahasanoğlu, faili meçhul cinayetlere dikkat çekmek adına Ahmet Güneştekin'in yaptığı tabelalarla ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Karahasanoğlu, "O tabelaların içerisinden Aybüke öğretmenin ismi var mı? Şehit olan kaymakamımızın ismi var mı? Şehit olan askerlerimizden çünkü sonuçta onlar da faili meçhul. PKK'lılar geliyorlar öldürüyorlar gidiyorlar. AK Partili yöneticilerden birisinin ismi var mı? Adamlar faili meçhuller deyip sokak tabelaları yapıyorlar, bu sokak tabelalarının büyük bir sanatsal değeri var deyip İstanbul'dan Büyükşehir belediye başkanını Diyarbakır'a taşıyorlar, Diyarbakır Sanayi Odası da binasını tahsis ediyor, HDP'nin eş başkanı oraya gidiyor, CHP'nin genel başkan yardımcılarından isimler oraya gidiyorlar, cumartesi anneleri diyorlar, eğer bu serginin bir cinsiyeti olsaydı kadın olurdu diyorlar, Diyarbakır'da HDP il binasının önündeki anneleri ziyaret edemiyorlar." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak adlandırılan, Hz. Muhammed’in Miraç mucizesi esnasında 'Burak' adlı bineğini b..
Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü
Gündem

Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü

Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyaret, FETÖ’nün itlerini kudurttu. Hain örgütün güdümündeki “Nijerya Müslüman Hakları Konse..
Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'nun çağrısına tepki: ABD'nin kaos planının parçası
Gündem

Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'nun çağrısına tepki: ABD'nin kaos planının parçası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısının Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay