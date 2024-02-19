Ekrem İmamoğlu vatandaşı ölüme terk ediyor! Deprem beklenen İstanbul'da 650 bin konut yapılmamalıymış

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un 650 bin güvenli konut vaadini hedef alan Ekrem İmamoğlu "Asla yapılmamalı" dedi.

İstanbul'da olası depreme karşı yüzbinlerce konutun dayanıksız olduğu ve kentsel dönüşümle yeniden yapılması gerekliliği herkes tarafından savunulurken Ekrem İmamoğlu'nun bu elzem meseleye karşı çıkması büyük tepki çekti.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum dün yaptığı açıklamada deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşüm vaadinde bulundu.

Murat Kurum: Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir

Murat Kurum şunları söyledi:

"İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima bu aziz millet için inşaa eden, bu millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temel, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. başlayacağız. İstanbul'umuza bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir."

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Murat Kurum'un kendisine yönelik açıklamaları sorulan Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir çıkış yaptı.

Kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu bir kez daha ortaya koyan İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum." dedi.