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Siyaset Ekrem İmamoğlu tepkileri kaldıramadı! Vatandaşların üzerine yürüdü
Siyaset

Ekrem İmamoğlu tepkileri kaldıramadı! Vatandaşların üzerine yürüdü

İBB'nin tartışmalı başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilerin üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:20:00 -

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, bu toplantı öncesi yeni alınacak 6 bin taksi kararı için Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Daha sonra İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı.

Taksicilerin üzerine yürüdü

İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu, protestoları kaldıramayarak taksicilere tepki gösterdi. Taksicilerin üzerine yürüyennİmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi.

Korumalar videoları sildirmeye kalktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ise daha sonra taksicilere müdahale ederen videoları sildirmeye çalıştı.

 

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