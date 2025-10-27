  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem ‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek
Gündem

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akın Gürlek hakkında yeni bir başvuru hazırlandıklarını belirterek önümüzdeki günlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

CHP MYK, bugün çevrimiçi olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dün daha tutuklama kararı verilmeden önce İstanbul Başsavcılığı bir basın bülteni geçiyor."

"Diyor ki ‘Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacına matuf İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması ve benzeri eylemlerle bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunmaları gerekçesiyle siyasi casusluk suçunda tutuklanmalarına karar verildiği’ belirtiliyor. Daha tutuklama kararı açıklanmamışken ‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ diye bir ifade kullanamaz, başsavcılık da kullanamaz savcılık makamı da kullanamaz. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcılığı hakkında, Akın Gürlek hakkında yeni bir başvuruyu hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde HSK nezdinde bu başvurumuzu da yapacağız.

İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?
İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

Gündem

İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı
Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı

Gündem

Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler
İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

Gündem

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?
ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?

Gündem

ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mannheim

IBB ESKI BAS..PAPAZOGLU ..INGILIZ AM.6 AJANIDIR....ÖZEL YETISTRILMIS MOSSAD VE CIA.E BAGLANTILI ......... ........PAPAZOGLU..SOY ISMINI..ÖNCEDEN DEGISTIRMISTIR.... INSANLARI KANDIRMAK VE ALDATMAK ICIN....MOSSAD CIA.E.. VE AM.6..ILE SIKI SIKI CALISMISTIR... FETO RABBIN OGLU YAHUDI ILE YAP AMADIKLARINI ....PAPAZ OGLUYNAN YAPACAKLARDI...AMMA..LAGIMMMM KANALI BORUSU PATLADI.......... PISLIK LAGIM KANALI..OLAN..... ITTIHAT TERRAKI NIN DEVAMI ..YAHUDI SABATAIST YAHUDI SIONIST PARTISI ..C..H..P..NIN.LAGIM KANALI ....2025 TE PATLADI..VE BUTUN PISLI KLERI SACILDI..VE DAHADA SACILACAKTIRR....HELE SU 5816 BI KALDIRILSIN...NE HAINLIK NE AJANLIK NE SATILMISLIK NE PISLIKL ER VAR ARKASINDA....BIR GÖRELIM .....HILAFET NASIL YIKILDI........ YAHUDI SIONIST BANKACI FINANS DEVI VAR BUTUN BU ISLERIN ARKASINDA.....ROTHSILDLER....... PAPAZOGLUNUN HERSEY GUZEL OLACAK SÖZU BUYDU YAHUDI SIONI ST ISLAM DUSMANI ZINDIK EMANUEL KARASSO NUN SÖZU...... ...PAPAZOGLU BU SÖZLE BASLADI ISE .....BUTUN YAHUDI VE ISLAM DUSMANI CHP LILERIN BU AJANIN PESINE DUSMELERININ SEBEBI ORTAYA CIKMISTIR.....BU KAFIR ZINDIK PISLIK PAPAZOGLU BEN 6 YASIMDA KURAN OKURUM DEMESI BIR TAKTIKTIR....ALDATMACA VE EDEPSIZCE KANDIRMACADIR............. ..BU PISLIGI TURKIYENIN BASINA GETIRMEK ICIN YETISTIRMISLER..... DAHA KUCUKTEN BERI AYNI..FETÖ GIBI.....KAFIRLERIN MUSRIK VE MURTEDLERI..PLANLARI...VARRDDIIR AMMA RABBILALEMIYN IN DE PLANI VARDIR .EN HAYIRLI PLAN ALLAHINDIR.....VE HILAFET ..ISLAM OTORITESI ...TEKRAR SUNNETI RASU LULLAH ÜZERI KURULACAKTIR.... BIIZNILLAH.........PAGAN VE YUNAN PISLIGI DEMOS KRASTOS ...TARIHIN CÖPLUGUNE ATILACAKTIR.......... ...............DINSIZLIKLE CEMIYET YASAR DERLERSE PEK YANLIS BIR ÜMMET GÖSTER ÖLMUS MANEVIYAT IYLE SAG KALMIS........................

Enver

.1923 ten bu yana cehape zihniyeti...Çal çırp hainlik yap islam a söv ama yine de kimse bize dokunmasın...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23