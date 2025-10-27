‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

CHP MYK, bugün çevrimiçi olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dün daha tutuklama kararı verilmeden önce İstanbul Başsavcılığı bir basın bülteni geçiyor."

"Diyor ki ‘Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacına matuf İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması ve benzeri eylemlerle bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunmaları gerekçesiyle siyasi casusluk suçunda tutuklanmalarına karar verildiği’ belirtiliyor. Daha tutuklama kararı açıklanmamışken ‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ diye bir ifade kullanamaz, başsavcılık da kullanamaz savcılık makamı da kullanamaz. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcılığı hakkında, Akın Gürlek hakkında yeni bir başvuruyu hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde HSK nezdinde bu başvurumuzu da yapacağız.