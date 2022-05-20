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Gündem Ekrem İmamoğlu şimdi de köpek barınaklarını yıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu şimdi de köpek barınaklarını yıktı

Seçimde hazırladığı “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç” adlı kitapçığın 24. maddesini hayvan haklarına ayıran ve “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” vaadinde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözü tutmuyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 10:12:00 -
Ekrem İmamoğlu şimdi de köpek barınaklarını yıktı

 Haber Merkezi 

Adalar’daki faytonlara koşulan atları meçhule yollayan, sokak köpeklerini Gebze’den il dışına süren Ekrem’in şimdi de sokak köpeklerine ait barınakları yıktığı ortaya çıktı.

Pendik ilçesi Çamlık mahallesinde bulunan ve hayvanseverler tarafından inşa edilen barınağın İBB ekiplerince yerle bir edildiği öğrenildi. Hayvanseverler CHP’li yönetime tepki gösterirken, mahallelinin bakımını üstlendiği köpeklerin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

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