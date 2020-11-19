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Gündem Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini çabuk unuttu!
Gündem

Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini çabuk unuttu!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce asbest ile mücadele edeceğini vaad eden Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazandıktan sonra birçoğunda olduğu gibi bunu da unuttu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:52:00 -
Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini çabuk unuttu!

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, ölümcül hastalıklara sebep olduğundan “katil toz” olarak adlandırılan asbest ya da amyant ile mücadele edeceğine dair verdiği sözü tutmayan İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun seçim vaatleri sırasında asbest ile ilgili bir açıklamasını ve İBB’nin paylaştığı gelişi güzel bir bina yıkımının videosunu paylaşan Ensari, “Seçim öncesi Asbest ile mücadele edeceğinizi söylemiştiniz, Derneğimiz tüm belediyelere gönüllü danışmanlık yapacağını belirtmişti, böyle mi mücadele ediyorsunuz Sayın Başkan? @ekrem_imamoglu, @tuncsoyer, @mansuryavas06, @TBB, @csbgovtr” paylaşımı ile sadece İBB’ye değil Ankara ve İzmir belediye başkanlarına da tepki gösterdi. Ensari, “İBB’nin Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm için yaptığı yıkım videosunda, asbestli çatı malzemelerinin çevreye yayıldığı görülmekte. Bunun gibi halk sağlığını tehdit eden uygulamaları şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

İBB 600 milyon TL daha borçlandı

Öte yandan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs salgını dolayısıyla belediyenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

vatandaş

Ekreeeem ekreeem istanbul durmaz hizmet bekler yatma uyuma yerleri değil milletimiz senin gibileri geldikleri yere göndermesini çok iyi bilir..
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turan

balon balığı gibi kendini şişiriyor ama aklındaki yere gelemeyeceğini kendi de biliyor..
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