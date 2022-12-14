Ekrem İmamoğlu Sadi Güven'den özel ricada mı bulundu? İmamoğlu'nun davası öncesi dikkat çeken "istinaf" kararı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasından bir gün önce YSK eski Başkanı Sadi Güven'den dikkat çeken bir "istinaf" geri adımı geldi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiminden sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği cevap sebebi ile yargılanıyor.

İmamoğlu "Seçimi iptal edenler ahmaktır" hakareti ile yargılanıyor!

İmamoğlu, 31 Mart'tan sonra gazetecilere yaptığı açıklamasında, Bakan Soylu'ya, "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın." demişti.

Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuş, şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, davanın 11 Kasım’daki son celsesinde savcı, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak istemişti. Duruşma 14 Aralık’a ertelenmişti.

Niye istinaf ettin, niye vazgeçtin?

İmamoğlu'nun hem hapis hem siyasi yasak istemi ile yargılandığı davanın duruşmasından bir gün önce, Sadi Güven ile davacı olduğu N.S. adlı sanık hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sadi Güven, kendisine "Şark kurnazı karaktersiz" diye hakaret eden sanık hakkında verilen berat kararından sonra yaptığı istinaf başvurusundan vazgeçti.

Güven’in avukatı önce karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Avukat bir süre sonra dosyaya bakacak olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 6. Ceza Dairesi’ne başvuruda bulunarak istinaf dilekçesini geri çekti. Böylece Güven’e, “Şark kurnazı karaktersiz” diyen sanığın beraatine itiraz ortadan kalktı.

Sadi Güven'in İmamoğlu'nun duruşmasından bir gün önce, kendisine "karaktersiz" hakaretinde bulunan sanığa yönelik şikayetinden vazgeçmesi şaşkınlıkla karşılanırken, akıllarda bazı soru işaretleri oluştu.

Özel rica mı var?

CHP'li İmamoğlu'nun Güven'den özel bir ricada mı bulunduğu ya da para mı bastırdığı merak konusu olurken, Sadi Güven'e yönelik hakaret suçundan devam eden yargılamanın, bir kamu görevlisine hakaret edilmesi sebebi ile şikayetten vazgeçilse dahi sona ermemesi gerekiyordu. Güven'e, "Şark kurnazı, karaktersiz" hakaretinde bulunan sanığın beraatinin kesinleşmesi de hukuka aykırı olarak yorumlandı.

CHP'ye yakın medya gelişmeyi böyle duyurdu