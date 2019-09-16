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Ekrem İmamoğlu partisini hiçe saydı! CHP'liler bile karara isyan etti

İBB'de işçi kıyımına imza atan Ekrem İmamoğlu, hiçbir meclis üyesinin iştiraklerde görev yapmaması yönündeki parti kararını deldi, CHP’li meclis üyeleri ayaklandı. Skandallarla gündemi meşgul etmeye devam eden İmamoğlu, Şişli’den Resul Emrah Şahan’ı BİMTAŞ’a, Beylikdüzü’nden Fatih Keleş’i İstanbulspor Derneği’ne başkan olarak atadı. Kararları yok sayılan CHP grubu isyan etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
Ekrem İmamoğlu partisini hiçe saydı! CHP'liler bile karara isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Başkan Ekrem İmamoğlu’nun kararlarına isyan bayrağı açtı. “Meclis üyeleri İBB iştiraklerinde görev almayacak” kararı olmasına rağmen İmamoğlu, İBB Spor Kulübü Derneği listesini hazırladı. Dernek başkanlığına Beylikdüzü’nden meclis üyesi seçilen Fatih Keleş getirildi.

Maaşı 30 bin TL

Akşam'ın haberine göre; İmamoğlu Ailesi’ne çok yakın olan Keleş, baba Hasan İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Edremit’te satın aldıkları zeytin arazilerinin imara açılmasıyla gündeme gelmişti.

Yine İBB meclis üyesi BİMTAŞı da aynı dernekte Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Şişli Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan da BİMTAŞ’a Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı. Şahan’ın aylık kazancı bir anda 30 bin liraya yükseldi. “İBB’de artık işe alımlarda liyakat olacak” diyen CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da kendi şoförü Hasan Sergen Ağan’ı İBB’de işe aldırdı. Akşam’a konuşan bir üye, “Meclis üyelerinin İBB iştiraklerinde görev alamayacağı yönünde karar alındı. Bu karara rağmen İmamoğlu kendisine yakın meclis üyelerine kıyak görevler verdi. Şu anda belediyeyi Beylikdüzü’nden gelenler yönetiyor. Ekrem İmamoğlu’nu kimseyle görüştürmüyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Hasan İmamoğlu
  4. Hasan Akgün
  5. Edremit
  6. BİMTAŞ

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  • CHP YAPTIĞIN ENBÜYÜK HATOLDU BİDE KEMAL CHP YAPTIĞIN ENBÜYÜK HATOLDU BİDE KEMAL 35 dk önce
    BABASI DOĞRUYOLCUYUÇAKMA SOLLCU YAPARSAN BİDE MÜTAHİT
  • AHMETAHMET39 dk önce
    daha çok soyacak çoooookkkk....

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