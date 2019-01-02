Ekrem İmamoğlu oy oranı verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçime ilişkin verdiği röportajda, seçimi kazanmak için alınması gereken oy oranını açıkladı.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul’da partiler üstü kavramlarla bu sürece hazır olduğumuzu belirtebilirim. Dolayısıyla bizim talep ettiğimiz oyun adı ‘İstanbul İttifakı’. Bu ittifak kavramıyla İstabul’da yaşayan tüm yurttaşların oyuna talibim. Seçim sonrası ortaya çıkacak oy oranını da bugün kestirmek zor tabii ama İstanbul ve birçok il ikili bir seçime gidiyor gibi. İkili bir seçimde kazanmak için yüzde 51 gerekiyor ve gereken oy oranı buysa biz de bunu başaracağız." dedi.