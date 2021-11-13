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Gündem Otobüsler duruyor, Ekrem uyuyor
Gündem

Otobüsler duruyor, Ekrem uyuyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçlarında yaşanan arızalara her gün bir yenisi ekleniyor... Bu defa da İstanbul Eyüpsultan'da D-100 karayolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:48:00 - 2021-11-13 17:33:20
Otobüsler duruyor, Ekrem uyuyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçlarında yaşanan arızalara her gün bir yenisi ekleniyor... Bu defa da İstanbul Eyüpsultan'da D-100 karayolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi. Edinilen bilgilere göre, Eyüpsultan'da D-100 karayolunun bağlantı noktasında sabah saatlerinde bir İETT otobüsü arızalandı. Yol ortasında arızalanan İETT otobüsü, trafiği kilitledi. Trafik nedeniyle, sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, arıza yapan İETT otobüsünün yolun ortasında beklediği, sürücülerin ise durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalıştığı görülüyor. 

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