Ekrem İmamoğlu lafı eveledi geveledi mülteci meselesini plajlara bağladı!

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Mültecilere yönelik ırkçı ifadeler kullanan CHP’li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sözlerini ‘kabul etmiyorum’ diyerek geçiştiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülteciler meselesini ‘plaj’ ile anlatmaya çalıştı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken mülteci açıklaması

CHP’li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin şehirden ayrılmaları için su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasına yönelik belediye meclisine önerge vereceğini açıklamıştı.

İmamoğlu, CHP'li başkanın ırkçı ifadelerini geçiştirdi

CHP'li İmamoğlu, Tanju Özcan'ın ülkemizdeki mültecileri hedef alan çirkin sözlerini değerlendirdi. Özcan'ın sözlerini üstün körü ifadelerle geçiştiren İBB başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O tür söylemleri kabul etmiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu, "550 bin civarında resmi mülteciden bahsedildiği aynı dönemde Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘İstanbul’da 1 milyon 550 bin mülteci var’ diye bir raporu var." ifadelerini kullandı.

Mülteci meselesini sahillere bağladı

Mültecilerle ilgili veri eksikliğinin olduğunu ve bunun hizmetleri etkilediğini ileri süren İmamoğlu, "İşsizliği, yaşam kalitesini etkiliyor. Yani sahillerdeki davranış biçimini etkiliyor." diyerek mülteci meselesini plajlara bağladı.

Ekrem İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

Şu an Türkiye'de ne yazık ki durdurulamayan bir akım var. 5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine doğru giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız.

Ne olmuştu?

Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaşların aynı fiyattan su kullanamayacağını kaydeden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin" sözlerini sarfetmişti.