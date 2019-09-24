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Ekrem İmamoğlu kendisini şoke eden anketi kabul etmedi! 'Hangi firma yaptıysa...'

Göreve geldiğinden bu yana en çok tartışılan isim olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında yapılan "Seçmenin yüzde 51,8'i üç aydır görevde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil" anket sonucunu kabul etmedi. İmamoğlu, "Benim yaptığım araştırmalar böyle değil" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 10:56
Ekrem İmamoğlu kendisini şoke eden anketi kabul etmedi! 'Hangi firma yaptıysa...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan "Seçmenin yüzde 51,8'i üç aydır görevde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil" anket sonucunu yorumlayarak, "Benim yaptığım araştırmalar böyle değil. Ama araştıracağım" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir anket şirketinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul seçmenin kendisinden memnun olmadığı anket sonucunu yorumlayarak, "Araştıracağım" dedi.

İstanbulluların yüzde 51,8'i İmamoğlu'ndan memnun değil

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisini yayımlandı. Araştırmaya göre; İstanbul seçmeninin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı yüzde 51,8; memnun olan seçmen oranı ise yüzde 47 olduğu ifade edildi. Yüzde 1,2 ise henüz bir fikrinin olmadığı dile getirildi.

"Araştırma yapacağım"

İmamoğlu, canlı yayında bu anket sonuçlarını yorumlayarak, "Benim yaptırdığı araştırmalar böyle değil. Ama hangi firma yaptıysa konuyla ilgili araştırma yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:56
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. anket sonuçları
  3. İstanbul anket sonuçları 2019

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  • MardinliMardinli29 dk önce
    Ey akit yöneticileri sizin tutumunizi beğenmiyorum bazı şeyleri abartıyorsunuz.Bırakın millet görüyor millet karar verecek millet eskisi gibi değil.Chp aynı chp dir zihniyeti hiç değişmedi ve değişmiyecek nasilki ilk kurulduğu gün gibidir yani din düşmanıdır insanlık millet devlet düşmanıdır.Halk partisidir diyor halkla alay ediyor her şeyi yalan dolandır kandırmaktır.Ama bilsin kendini kandırıyor artık milleti kandıramaz
  • mniksekmniksek30 dk önce
    İSTANBULDA YAŞAYAN HALKIN YÜZDE BİLMEM KAÇI ONAYDA VERSE YADA ONAY VERMESE, İMAMOĞLUNUN YAPACAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 DÖNEM, EN AZ 25 SENE CHP İSTANBULDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREMEZ, MİLLET CHP NİN YAPTIKLARINI ANCAK 25 YILDA UNUTUR,

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