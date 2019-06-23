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Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

İstanbul'daki seçimleri CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından sosyal medyada Kemalistlerden ırkçı sesler yükselmeye başladı. Sosyal paylaşım sitesi twitterda birçok kişi 'Suriyelilerdefoluyor' etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda skandal ifadeler kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 23:24
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından Kemalistlerden skandal paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada oluşturulan kara propaganda ile Suriyeliler aleyhine küstah paylaşımlarda bulunuldu.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Suriyeli mültecilere ilişkin yaptığı açıklamada, tıpkı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi "Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz" demişti. İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından CHP'liler bir patlama yaşayarak kin kustu.

Tanju Özcan'a tepki göstermemişti

Mülteci konusuna ilişkin açıklama yapan İmamoğlu'nun Suriyeli yoksul mültecileri hedef alan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı uygulamasına tepki göstermemesi dikkat çekmişti.

Sosyal medyada '#Suriyelilerdefoluyor' etiketiyle yapılan paylaşımlara birçok kişi tepki gösterirken 'ilk icraatları faşistlik, ırkçılık oldu. Hepimize geçmis olsun' yorumları yapıldı.

Sosyal medyadaki skandal paylaşımların bazıları

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:24
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • abidinabidin21 dk önce
    siz ırkçı mırkçı deyin ama halk Suriyelileri istemiyor. REİS'e daha öncede yazdım bu Suriyeliler seni yer bitirir diye.

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