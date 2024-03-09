Ekrem İmamoğlu İzmir'i de karıştırdı! Cemil Tugay'dan Tunç Soyer'e sitem: Dünden beri içim acıyor

Özgür Özel'i gölge bırakarak CHP'de adeta Genel Başkan gibi davranan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ı tehdit etmekle yetinmedi, İzmir'i de karıştırdı.

'DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR'

İzmir'den aday yapılmayan mevcut başkan Tunç Soyer'in gönlünü almak için yanına çeken İmamoğlu'nun bu hamlesi CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay'ın içine oturdu.

Ekrem İmamoğlu'na sesini çıkaramayan Cemil Tugay, kendisine destek vermeyen Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya gelen Tugay, Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kastederek, "İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.