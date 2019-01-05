Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un sahibi Romanlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Tespitlere göre, 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamakta. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların birçoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahibini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlarına bakın." dedi.

İmamoğlu, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Beylikdüzü'nde bir otelde gerçekleştirilen, "Romanlar Köklerini Arıyor" temalı Uluslararası Romanlar Milenyumu Sempozyumu'nda, İstanbul'da 400 binin üzerinde Roman vatandaşın yaşadığını söyledi.

Roman vatandaşların çeşitli sorunlarının bulunduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bunlara çözüm aramayan hiçbir belediye başkanı ya da adayı, sadece Roman vatandaşlara karşı değil, bence 16 milyon insana karşı haksızlık etmiş olur, ihanet etmiş olur. Bir kişinin dahi sıkıntısını duymayan, hissetmeyen bir belediye başkanı gerçekten iyi bir belediye başkanı değildir." dedi.

İmamoğlu, Roman vatandaşların zor koşullarda hayat sürdüklerini, çocukların çoğunlukla okul öncesi eğitimden uzak büyüdüğünü, erken yaşta yetişkin gibi sokaklarda çalışarak hayata atıldığını ifade etti. İmamoğlu, Romanların eşit şartlarda yaşayabilmeleri için en başta fiziksel koşullarının düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

"İstanbul'un sahibi Romanlar"

Romanların İstanbul'un ana kilometre taşları olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Tespitlere göre, 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamakta. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların birçoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahibini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlarına bakın. Bütün bu kavramlar üzerinden Roman hemşehrilerimizin fiziksel koşullarını düzeltmek, hemşehri duygusuyla bu kente tutunmalarını sağlamak gerçekten bizim için değerli bir kavram olacak."