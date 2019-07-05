Ekrem İmamoğlu imama uyacak mı?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Cuma Namazı'nda okunan hutbenin bu haftaki ana teması aile kavramının toplum hayatındaki önemi oldu. LGBTİ'li sapkınlara ilişkin uyarıların da yapıldığı hutbede, "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır." ifadeleri kullanıldı.

Lut Kavmi'nin neden helak edildiği anlatıldı

Lut Kavmi'nin eşcinsel sapkınlıkları sebebi ile nasıl helak edildiğinin anlatıldığı hutbeden sonra akıllara Ekrem İmamoğlu'nun LGBTİ'li sapkınlara destek vermeye devam edip etmeyeceği sorusu geldi.

İmamoğlu destek sözü vermişti

Belediye Başkanlığı görevine Kur'an-ı Kerim okutarak başlayan CHP'li İmamoğlu, LGBTİ'lilerin sözde 'Onur Yürüyüşü' öncesinde yabancı basın mensupları ile bir araya gelerek, "Yürüyüş yasağının bizimle ilgisi yok. Yasağın sebebi yetkililerle bu konuda görüşeceğim" demişti.