0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu imama uyacak mı?

Bu haftaki Cuma Namazı'nda "Erdemli nesil, huzurlu gelecek" başlığıyla okunan hutbede, "Cinsiyet özgürlüğü ilahi iradeyi yok saymaktır" ifadeleri ile aile yapısının önemine vurgu yapıldı. Lut Kavmi'nin nasıl helak edildiğinin anlatıldığı hutbeden sonra Belediye Başkanlığı görevine Kur'an-ı Kerim okutarak başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun LGBTİ'li sapkınlara destek vermeye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:01
Ekrem İmamoğlu imama uyacak mı?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Cuma Namazı'nda okunan hutbenin bu haftaki ana teması aile kavramının toplum hayatındaki önemi oldu. LGBTİ'li sapkınlara ilişkin uyarıların da yapıldığı hutbede, "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır." ifadeleri kullanıldı.

Lut Kavmi'nin neden helak edildiği anlatıldı

Lut Kavmi'nin eşcinsel sapkınlıkları sebebi ile nasıl helak edildiğinin anlatıldığı hutbeden sonra akıllara Ekrem İmamoğlu'nun LGBTİ'li sapkınlara destek vermeye devam edip etmeyeceği sorusu geldi.

İmamoğlu destek sözü vermişti

Belediye Başkanlığı görevine Kur'an-ı Kerim okutarak başlayan CHP'li İmamoğlu, LGBTİ'lilerin sözde 'Onur Yürüyüşü' öncesinde yabancı basın mensupları ile bir araya gelerek, "Yürüyüş yasağının bizimle ilgisi yok. Yasağın sebebi yetkililerle bu konuda görüşeceğim" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:01
  1. LGBTİ

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga6 dk önce
    İmam kim oluyor ki? İmam da kimmiş... her müslüman Yüce Allah'ın Emirlerine uymak zorundadır, yasaklarından da sakınmak zorundadır. Ortada bir imam var ise o da Hz.peygaberimizdir. Ben Hz.Peygamberimizden başka imam tanımıyorum. Ha Ahmet Yesevi'yi, İmam Maturiyi, Ebu Hanife'yi de severim
  • hakkı_41hakkı_4111 dk önce
    Sanki iktidar da 16 yıldır chp var, kendi yalan yanlış aile politikalarının suçunu chp' ye atıyorlar.
  • zinnur **zinnur **12 dk önce
    Mevcut yasaları çıkaran hükümetin uyması lazım, ekrem' in değil
  • gündüz81gündüz8112 dk önce
    Ekrem imamoğlu'n dan önce hükümet uysun 2012 yılında imzaladığı eşcinselleri koruma altına alan istanbul sözleşmesini kaldırsın.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yalova’da yasadışı silah ticareti: 5 gözaltı
  1. Yalova’da yasadışı silah ticareti: 5..
  2. Tutankamon büstü 4.75 milyon pounda..
  3. Securitas "kahraman" güvenlik..
  4. Heniyye'den Lübnan-Filistin Diyalog..
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
  6. Bombalı araçla ilgili 14 sanığın..
  7. Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
  8. İran'dan İsrail'e yeni tehdit
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
  10. Başkent’te Urumçi katliamında ölenler..
  11. Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
  12. Beymen Club 50'nci mağazasını açtı
  13. Kavga edenleri ayırmaya çalışırken..
  14. Dilenciler topladıkları paraları ekmek..
  15. Fransa'da lise bitirme sınav..
  16. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
  17. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
  18. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
  19. Mutabakat süreci online platforma..
  20. Belediye başkanının kız kardeşi..
  21. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
  22. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
  23. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
  24. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
  25. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
  26. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
  27. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
  28. İstanbul Havalimanı havadan..
  29. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
  30. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

Günün Karikatürü

5 Temmuz 2019
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik