“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Gazeteci Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın “şüpheli” sıfatıyla ifadelerinin alınması, fondaş medyada “Gazetecilere özgürlük”, “Gazetecilik suç değildir” klişeleriyle karşılanmıştı.

Ancak eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’a yakın gazetecilerin ifadelerinin alınmasını değerlendiren Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, “Arkadaşlar gazetecilere sahip çıkmalıyız... Niye sahip çıkıyorum ben kardeşim?” diye tepki gösterdi.

“GÖZALTINA ALINAN ADAMLARIN İMAMOĞLU İLE BAĞLANTISINI BİLMİYOR MUYUZ?”

Erdem Atay: “Ruşen Çakır'ın, Şaban Sevinç'in, Soner Çakır'ın, Aslı Aydıntaşbaş'ın dirsek temasını geç, Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz? Ruşen Çakır'ın eşiyle beraber İBB'nin paralarıyla Roma'ya bedava tatile giderken, İmamoğlu'nun reklamlarından şuradan buradan paralar aldığını bilmiyor muyuz? Gözaltına alınan adamların İmamoğlu ile bağlantısını bilmiyor muyuz?” şeklinde konuştu.

“AKLAMAYIN. BİZİM GÜNAHIMIZ VARSA BİZİ DE AFFETMEYİN KARDEŞİM”

“Arkadaşlar gazetecilere sahip çıkmalıyız... Niye sahip çıkıyorum ben kardeşim?” diyen Atay şunları söyledi: “Ruşen Çakır'ı aklıyoruz ya. ‘İşte AKP'nin operasyonları, kumpas, gazetecilik suç değildir’ Gazetecilik suç değildir de Ruşen Çakır'ın ABD'den, İsveç'ten, Norveç'ten para alması mı meşrudur? Bu gazetecilerin Almanlara çalışması mı meşrudur? İngilizlerden, İsrail'den para alıp onların sözcülüğünü yapması mı meşrudur? Nedir abi sizin için suç olan? Aklamayın. Bizim günahımız varsa bizi de affetmeyin kardeşim”