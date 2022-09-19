Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

6'lı masada adaylık yarışı arap saçına dönerken, şimdi de CHP'de doğacak yeni parti dedikodularının ayyuka çıktığını ifade eden Mehmet Barlas, "İddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterilmezse parti kurarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacakmış" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) CHP rozetini çıkararak açıkça Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu partisi dışında desteklemeyen yok. CHP'li Bülent Kuşoğlu "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" dese de bu tehditi kimse ciddiye almadı.

6'lı masada adaylık yarışı arap saçına dönerken şimdi de CHP'de doğacak yeni parti dedikoduları var. İddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterilmezse parti kurarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacakmış. Tüm siyasi kariyerini Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kuran Ekrem İmamoğlu'nun bir 5 yıl daha beklemeye tahammülü yok. 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında Ahmet Davutoğlu'nun evinde çıkan İmamoğlu'nun aklında ne İstanbul var ne de İBB. Bundan da geri adım atacak gibi görünmüyor.

Yani seçim kazanı 6'lı masa için fokurdamaya başladı. Henüz masanın diğer gizli ortakları FETÖ ve HDP isteklerini masaya koymuş değil. Onlar da beklentilerini sıralarsa seyredin o zaman eğlenceyi…"