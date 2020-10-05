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Siyaset Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler ile yakın ilişkiler kuran bir tiyatro grubuna açtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:38:00 -
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir skandala imza attı.

Aydınlık'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonu açtı. 15 yeni oyunla açılan sezonda 50 özel tiyatro grubu Ekim ayında tiyatro sahnelerini kullanabilecek.

Bu gruplardan birisi de PKK’nın kültür sanat bilim kanadı olarak tanınan Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) oldu.

Grup, Mezopotamya Kültür Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Terör örgütü ile bağlantısı olan MKM’nin OHAL kapsamında birçok derneği kapatıldı. Bazı illlerde de binaları boşaltıldı.

MKM, 2019’DA Sadece Ben isimli oyunda açıkça terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptı ve oyunu açlık grevi provokasyonu yapan HDP’li Leyla Güven’e ithaf etti.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Şehir Tiyatroları'nı PKK ile yakın ilişkileri bulunan gruba açması sosyal medyada büyük tepki gördü.

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Yorumlar

iki NÜ bir hamama yakisir!

ama istanbullunun parasiyla ve gozunun icine bakarak olmaz bu utanmazlik
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ali koç

patlayan zi, çatlayan zi; bizim içimiz BAL bağlayan zi...
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