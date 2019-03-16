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Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz

CHP ve İYİ Parti’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na bir HDP’li, “Oyum size ama HDP’yi dışlamayın” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, “Gel sarılalım, ne dışlaması. Hemşehriyiz, dostuz, komşuyuz.” cevabını verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:07
Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz

CHP ve İYİ Parti, Batı’daki seçmeni kaybetmemek için sürekli HDP ittifakını reddetse de, yaşananlar gerçekleri ortaya koyuyor. Milletin aklıyla alay eden, seçmenin gözüne baka baka yalan söyleyen CHP ve İYİ Parti, her ne kadar HDP ile ittifak olmadığını savunsa da, hem HDP’lilerin yaptığı açıklamalar, hem de partililerin mecburen sarf etmek zorunda kaldığı sözler ittifakı gözler önüne seriyor. Son olarak CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, HDP ile yaptıkları ittifakı gün yüzüne çıkardı.

İmamoğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında Beykoz ve Şile'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu'na, çocuğu engelli olan Nükhet Uluırmak isimli bir kadın, “21 yaşında Down sendromlu bir oğlum var. Bu yaşına kadar bir meslek edindiremedik. Yolladığımız okullar işe yaramadı. Hepsi para tuzağı” dedi.

İmamoğlu da, “İşini iyi yapanları tenzih ederim ama genel olarak böyle bir sorun var. Biz, Beylikdüzü'nde engellilere ve ailelerine yönelik gündüz bakım evleri açtık. Bunu, tüm kente yayacağız” diye konuştu.

HDP ile CHP dostluğu

HDP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın, “Oyum size ama HDP'yi dışlamayın” sözleri üzerine ise Ekrem İmamoğlu, “Gel sarılalım. Ne dışlaması. Hemşehriyiz, dostuz, komşuyuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:07
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. HDP
  4. ittifak
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. HDP ittifakı

YORUM YAZ

  • Serkan aydinSerkan aydin9 dk önce
    Ben bu imamoglu kadar kaypak riyakar gayri samimi yapmacik adam gormedim arkadas..bir alcakgonullu kibirsiz iyi niyet elçisi sevgi pitircigi rollerine burunme bi guya mutavazi tavazu sahibi havalari herkezi kucaklama rolleri..ama gercek yuzu bambaska..nette videolari dönüyor gercek yuzu bambaska..milleti azarlamalar hakaretler gerçek yüzü bambaska.chp 'den cikan adamdan ne hayır gelir ya..sana günahımi bile vermem imamoglu

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