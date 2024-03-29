Ekrem İmamoğlu 'hatırlamıyorum' cevabıyla gündem oldu!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği vaatlerinin hatırlatıldığı röportajlarındaki cevaplarıyla gündem oldu.
Türkiye sayılı saatler kalan 31 Mart seçiminin heyecanını yaşarken, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Günler su gibi akıp çekerken İmamoğlu'nun görev süresinin dolmasına sadece 1 gün kaldı.
Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı koltuğuna oturmadan önce verdiği sözlerinin büyük bir kısmını tutmadı.
CHP'li İBB Başkanı, çıktığı programlarda vaadinin sorulduğu her soruya "Hatırlamıyorum" diye cevap verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun o sözleri "Hatırlamıyorum" hashtagh'i ile sosyal medyada gündem oldu.
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