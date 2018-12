Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ziyarette Fikret Orman ve Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

"Dostluğumuz, kardeşliğimiz var"

Ekrem İmamoğlu ile arkadaşlıklarını çok eski zamana dayandığını belirten Fikret Orman, "Ben 2000 senesinde Beşiktaş yönetim kuruluna girdiğim dönemde Ekrem Bey de Trabzonspor yönetim kurulu üyesiydi. O zamandan gelen bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var. İlişkilerimiz de hep devam etti. Sonrasında Beylikdüzü Belediye başkanı olunca da bizim camiamıza çok sahip çıktı orada, bütün camialara da çıktığını biliyorum ama Beşiktaş açısından da orada biz dernek olarak faaliyetlerde bulunduk, gecelerimize katıldık. Katıldığım 1-2 tane geceyi beraber geçirdik. Şimdi yeniden bir park düzeni içerisinde Beşiktaş Kulübü'nün Beylikdüzü Derneğine bir yer yapıyor. Anladığım kadarıyla diğer takımlara da yapıyorsunuz.

Allah razı olsun. Halk için spor için mücadele ediyoruz ve verdiğiniz desteklerle her seferinde mutlu olduk. Bizim bir tanıdığımızın, arkadaşımızın, dostumuzun büyükşehir belediye başkan adaylığına da şahsen ben çok mutlu olmuş oldum. Tabi Beşiktaş kamu yararına bir dernek bizim işimiz siyaset değil ama bir dostane olarak duyduğum memnuniyeti ortaya koymak istiyorum. Sizin açınızdan da yorucu bir 3,5 ay olacak hayırlısı olsun. Allah utandırmasın hakkınızda, hakkımızda neyse hayırlısı olsun. Ben kulübümüze yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı da nezaketten dolayı da teşekkür ederim sağ olun" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: "İstanbul için hayırlı olsun"

Beşiktaş'ı ziyaret etmekten çok keyif aldığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Sayın Fikret Orman'ı çok eski tanımaktan ve dostlukla beraber burada bulunmaktan dolayı aynı keyfi yaşıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray her birisi çok değerli. İstanbul'un markaları. Dolayısıyla İstanbul'un geleceğini hazırlarken sporun içinden gelen birisi olarak kulüplerle ilgili de çok önemli sayfalarımız olması gerektiğini bilen birisiyim. Bu yönüyle çok değerli kulübümüz Beşiktaş'ımızı bugün ziyaret edip sizinle bir arada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Tüm taraftarların taleplerini birleştirerek Beylikdüzü'nde bir 'Centilmenlik Parkı' yaptık. Orada bütün takım taraftarlarını bir arada maç izleyip, sohbet ederken görebileceğimiz bir ortam oluşturma çabamız var. Umarım Türkiye'nin bu güzel değerleri, bu güzide ve değerli büyük kulüpleri, Türkiyemize her noktada, her alanda, her ortamda çok değerli mesajlar verecektir. Bu bağlamda sizin de kulüp başkanlığınızı takdir ediyor ve bütün kulüplerin de aynı centilmen ruhla, aynı güzellikle yollarına devam etmesini diliyorum. Siz bizim için hayırlı olsun dediniz ama ben de umarım İstanbul için hayırlı olur diyorum. İstanbul için çok çalışacağız, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.