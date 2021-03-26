Ekrem İmamoğlu fıkrası! CHP'li İBB güneşli havada tuzlama yaptı!

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) güneşli havada yaptığı tuzlama çalışması sosyal medyada dalga konusu olurken bu durum, akıllara Nasreddin Hoca fıkralarını getirdi.

Kar yağışında İstanbullular rezaleti yaşadı

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı İBB’nin iş bilmezliği nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından kar yağışı günler öncesinden duyurulmasına rağmen CHP’li İBB’nin yollarda tuzlama çalışması yapmadığı görüldü.

İBB güneşli havada tuzlama yaptı

Yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanmalardan dolayı trafik durma noktasına gelirken vatandaşlar yolda düşe kalka ilerlemeye çalıştı. İhtiyaç duyulan yerde olmayarak vatandaşı mağdur eden CHP’li İBB, hiç olmayacak havada kar küreme araçlarını çalıştırdı.

CHP'li İBB'nin bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde güneşli havada tuzlama çalışması yaptığı görüldü.Güneşli havada tuzlama yaptıran Ekrem İmamoğlu'nun durumu Nasreddin Hoca fıkralarını hatırlattı.

Nasreddin Hoca fıkralarını hatırlattı

Güldürürken düşündüren Nasreddin Hoca’nın fıkralarından herkese bir pay düşerken İmamoğlu’nun payına da eşeğe ters binme düştü. Eşeğe ters binme nedenini soranlara Hoca’nın ‘Ben ters binmedim, eşek ters duruyor’ yanıtında olduğu gibi İmamoğlu'nun da 'ters işleri' yeniden gözler önüne serildi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Öte yandan CHP'li İBB'nin güneşli havada kar küreme araçlarını çıkarmasına sosyal medya kullanıcılarından da tepki yağdı.