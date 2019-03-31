Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte oyunu kullandı
Millet İttifakı'nın CHP'li İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu kullandı. İmamoğlu, "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı31 Mart 2019 Pazar 11:13
Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte oyunu kullandı. İmamoğlu kısa bir açıklama yaptı.
İmamoğlu'nun açıklamaları:
"Hayırlı olsun. Bugün bir yerel seçim ve gerçekten İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. İnşallah demokrasinin, herkesin kucaklandığı, milletçe keyif aldığımız şehir olduğu, başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını temenni ediyorum. Güvenli huzurlu bir seçim günü yaşayalım."
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