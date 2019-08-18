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Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:03
Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “17 Ağustosta depremin yıl dönümünün olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı. Yapılacak çalışmalar içerisinde bir alt geçit olmaması gerekiyorsa alt geçit olmayacak, tedbir alınması gerekiyorsa tedbir alınacak. Bu işler günü birlik çözümlerle, pompalarla düzeltme şansımız yok” dedi.


İstanbul’da dün yaşanan şiddetli yağış sonrası Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı’da yağış sonrası temizlik ve tahliye işlemleri devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük çapta maddi hasarın olduğu bu noktalara gelerek incelemelerde bulundu. Su tahliye ve temizleme işlemleri devam eden iş yerlerinde esnafla konuşan İmamoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlk olarak Eminönü alt geçitte bulunan esnafların durumunu kontrol eden İmamoğlu ardından Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı’yı da gezdikten sonra açıklamalarda bulundu.


İncelemeler sonrası konuşan Başkan İmamoğlu, “Sabah Eminönü-Sirkeci o bölümde yer altı geçitimizde esnafımızla, çarşıdaki esnafımızla dertleştik. Mahmutpaşa yokuşundan, Kapalıçarşı’nın içerisine girip Beyazıt kapısına geldik. Buradan AKOM’a geçerek incelemelerimize devam edeceğiz. Üsküdar’da bazı tespitlerimiz var. Üsküdar’da yağış az olmasına rağmen yine denizle, Üsküdar Meydanı’nın o malum görüntüsünü görmek açıkçası bizleri üzdü. Zira artık orada yaşanmayacağı bu tür konuların geçen sene yaşanmayacağı şeklinde açıklamalar olmuştu. Oraları yerinde gezip tespitlerimizi yapacağız” dedi.



"17 Ağustos depreminin yıl dönümünde yaşanan afetin bu şehir için ne kadar önemli olduğunu gösterdi”


Yaşanan can kaybının kendilerini çok üzdüğünü söyleyen İmamoğlu, “Dün ölen vatandaşımız bizleri çok derinden üzdü. Ne yazık ki yıllardır can kayıplarıyla sonuçlanan afetler yaşıyoruz. Sel ve yağmur baskınlarında can kayıpları oluyor. Bunları önlemek için geniş düşünmemiz lazım. Sadece o günü düşünerek ya da o bölgeyi düşünerek hareket ettiğimiz de bir çözüm bulma şansımız yok. Biz İstanbul’un tüm sorunlarına o ölçekte bakıyoruz. İklim değişikliği ortada, yoğun yağışlar ortada, yağışların bir an da düşüş biçimi ortada ve buna dönük tedbirler alma, yapılaşmayı gözden geçirme ve alt yapıyı ona göre oluşturma ve geliştirme konusunda yoğun bir çalışma yapacağız. Bu konu bir seferberlik konusudur. Tam da 17 Ağustos’ta olması, depremin yıl dönümün de olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı. Yapılacak çalışmalar içerisinde bir alt geçit olmaması gerekiyorsa alt geçit olmayacak, tedbir alınması gerekiyorsa tedbir alınacak. Bu işler günü birlik çözümlerle, pompalarla düzeltme şansımız yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:03
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