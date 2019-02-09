Ekrem İmamoğlu, DSP iddialarına cevap verdi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partideki küskünlerin DSP'ye geçecekleri iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki henüz imar planı onaylanmayan Yeşilkent Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli ile kürsüye çıkan İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. "Onların başımızın üstünde yeri var" İmamoğlu, Avcılar'da CHP'den aday gösterilmeyen, Belediye Başkanı Handan Toprak ve eski Başkan Mustafa Değirmenci'nin aday gösterilen Turan Hançerli'nin yanında yer alacaklarına inandığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu, "Biz biriz, bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul'un, Avcıların sorunları. İki başkan da Avcılar'a çok büyük hizmetler etmiştir. Şimdi de Hancerli hizmet verecek. Bütün eski belediye başkanları, aday adaylarının tecrübelerinden yararlanacağız. Onların başımızın üstünde yeri var. Gün birlik günüdür. Kol kola omuz omuza olacağız, İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz. İstanbul eşittir Türkiye. Kol kola omuz omuza olun sürecin bir neferi olun" ifadelerini kullandı.

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