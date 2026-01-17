Ekrem! Mahkeme salonları sirk, sen de maymunu musun?

İmamoğlu'ndan Skandal Savunma: "Diploma Savunmaya Gelmedim" Dedi, Ama Davayı Kendisi Açtı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma skandalında yeni bir rezalete imza attı!

1994'te aldığı İngilizce İşletme Bölümü diplomasının iptaline karşı kendisi dava açan İmamoğlu, Silivri'deki duruşmada şov yaptı. Mahkeme salonunda "Buraya diplomamı savunmaya gelmedim" diye beyanat veren İmamoğlu, kendi açtığı davada bile tutarsızlık sergiledi.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Diplomasını savunmayacaksa, neden dava açtı? Mahkeme salonlarını sirk yerine mi çevirmek istiyor?

Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görüldü, ancak kapasite yetersizliği nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salona taşındı. İmamoğlu, burada avukatlarıyla birlikte siyasi şovuna devam etti.

Hatırlayalım: İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025'te İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasını, 1990'daki hileli sınav usulsüzlükleri nedeniyle iptal etmişti. İmamoğlu'nun avukatları, 6 Mayıs 2025'te bu karara karşı dava açmıştı. Ama duruşmada İmamoğlu, "Diploma savunmaya gelmedim" diyerek adeta kaçamak yaptı.

Peki, o zaman neden mahkemeye koştun? Neden ayetlerden örnekler vererek "adil karar verin" diye yalvarıyorsun?

İşte skandal detaylar:

İmamoğlu, 380 puanla 480 puanlık fakülteye nasıl kayıt yaptırdı? Bu soruya cevap veremeyen İmamoğlu, metres skandallarında olduğu gibi burada da susmayı tercih etti. Metres tutarken rüşvet paralarıyla ona daire alan birinin, şimdi mahkemede din-ahlak dersi vermesi şaşkınlıkla karşılandı. Tam bir ikiyüzlülük sergilenir iken, mahkeme heyetinin de bu saçmalığa seyirci kalması, soru işaretlerine sebep oldu.

Hukukçular, şova izin verilmemesi gerektiğini, "Savunmayacaksan, davayı reddediyoruz!" diye dosyanın kapatılması gerektiğini belirttiler. Gerekçeli kararın 15 gün içinde açıklanacağı bildirildi.