Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi
Göreve gelir gelmez “Herkesi kucaklayacağım, kucaklamamdan kimse kaçamaz” diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine çiçek ve benzeri hediye göndermek isteyenleri, din karşıtı tutumuyla bilinen derneğe bağış yapmaya yönlendirdi.18 Nisan 2019 Perşembe 21:22
İsmail Uğur Ankara
Mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine çiçek ve benzeri hediye göndermek isteyenleri, din karşıtı tutumuyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapmaya davet etti.
“Çiçek göndermeyin, ÇYDD’ye bağış yapın” mesajı
CHP’li İmamoğlu, başkanlığını tebrik etmek için hediye göndermek isteyen takipçilerine twitter adresinden tavsiyede bulundu. Yaptığı twitter paylaşımında “Tebrik çiçekleriniz bağış olsun. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, takipçilerini PKK yandaşlarına burs verip başörtülü öğrencileri dışlaması gibi skandallarıyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapmaya davet etti.
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