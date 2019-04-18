Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi

İsmail Uğur Ankara

Mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine çiçek ve benzeri hediye göndermek isteyenleri, din karşıtı tutumuyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapmaya davet etti.

“Çiçek göndermeyin, ÇYDD’ye bağış yapın” mesajı

CHP’li İmamoğlu, başkanlığını tebrik etmek için hediye göndermek isteyen takipçilerine twitter adresinden tavsiyede bulundu. Yaptığı twitter paylaşımında “Tebrik çiçekleriniz bağış olsun. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, takipçilerini PKK yandaşlarına burs verip başörtülü öğrencileri dışlaması gibi skandallarıyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapmaya davet etti.