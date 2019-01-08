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Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ sözcülüğü’ne soyundu!

2011 senesinde FETÖ’nün Fenerbahçe’ye yönelik şike kumpası sırasında, örgütün yayın organlarından STV’ye çıkıp sözde şike davasını savunan ve sarı-lacivertli kulübe saldıran Ekrem İmamoğlu, “Şimdi çıkmış, İstanbul’da Fenerbahçelilerden de Trabzonsporlulardan da oy istiyor” yorumlarına neden oldu.

08 Ocak 2019 Salı 12:47

 yeniakit.com.tr  Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla, Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Fenerbahçe’ye yönelik şike kumpası davası sırasında sergilediği tutum, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yayın organlarından Samanyolu TV’de (STV) yaptığı skandal yorumlar ve örgütün faaliyetlerini övdükten sonra CHP içindeki yükselişi masaya yatırıldı.

Ekrem İmamoğlu, şike kumpası sırasında Samanyolu TV’de yorumcu” diyen sunucu Fatin Dağıstanlı, “Şike kumpasının ne kadar doğru olduğunu, kumpas demiyor tabi onlar, şike davasının ne kadar doğru olduğunu anlatan, Ekrem İmamoğlu. Kim Ekrem İmamoğlu? Bugün CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı. O dönemde ne? O dönemde Trabzonspor eski yöneticisi. Beylikdüzü Belediye Başkanı da değil daha. Serüvene bakın. Yani, nasıl bir jungle’ın içinde yüzüyoruz ve bu jungle’ı da bize kimse göstermiyor.”

Ali Koç’un karşı durması lazım

Dağıstanlı, “Bugün, kendisine Fenerbahçeliyim diyen, bize şike kumpası yapıldı diyen, bugün Ali Koç’un bile Ekrem İmamoğlu’nun karşısında durması lazım.” diye konuştu.

“Şike var” deyip FETÖ’ye saldırıyorlar

Şike iddialarıyla birlikte, birçoğumuz benzer yorumlar yapmıştık.” ifadesini kullanan Ali Karahasanoğlu ise, “Ama esas önemli olan şey şu, ondan sonraki dönemde geliyorsunuz siz, tümüyle bunların hepsi kumpas diye, hepsini inkar ediyorsunuz, ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bugün gelinen noktada, bir yandan FETÖ’ye saldırıyorlar, bir yandan da işte böyle örnekleriyle koyuyoruz önlerine; O tarihte, ‘Fenerbahçe şöyle şike yapmıştır, böyle şike yapmıştır, Aziz Yıldırım’ın yatacak yeri yok’ diyenler, bugün, ‘bunların hepsi kumpastır, balyoz da kumpastır, Ergenekon da kumpastır, bunların hepsi A’dan Z’ye yalandır’ diyorlar ama yine kapıların arkasında FETÖ’cülerle buluşuyorlar, Eren Erdem’in yaptığı gibi, FETÖ’cülerin kendilerine servis ettikleri o kasetleri gerçekmiş gibi sunuyorlar.” dedi.

Dertleri karşı tarafta duran kişi indirmek

Dertleri ne? Karşı tarafta duran kişiyi  bulunduğu yerden indirmek. Tayyip Erdoğan’ı indirmek için sahte kasetleri gündeme getiriyorlar.” diye konuşan usta gazeteci, sözlerini şöyle tamamladı:

O tarih itibariyle Trabzonspor’un eski yönetimi (Ekrem İmamoğlu) Fenerbahçe’yle kavgası var, Fenerbahçe’yi itibarsızlaştırmak için A’yı da Z’yi de bütün suçlamaları kabul ederek bir anlamda FETÖ’nün sözcülüğünü yapıyor ama hemen arkasında şimdi Fenerbahçelilerin de Trabzonsporluların da oylarına talipler, İstanbul’da karşımıza çıkıyorlar.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:47
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Ali Koç
  5. Fatin Dağıstanlı
  6. Ali İhsan Karahasanoğlu
  7. Akit TV
  8. Fenerbahçe
  9. 2011 şike kumpası
  10. Şike kumpası davasının savcısı Mehmet Berk
  11. Aziz Yıldırım
  12. STV
  13. Samanyolu TV
  14. FETÖ
  15. CHP

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