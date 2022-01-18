Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii’ni daha yeni tanıdı!

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İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii ile ilgili Danıştay’ın, ibadethanenin müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden aslına dönmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesine geçen tarihi ibadethaneden 1.5 aydır “Allahuekber” nidaları yükselmesine rağmen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ayasofya’yı “müze” statüsünden çıkarmadığı ortaya çıkmıştı. İBB’ye ait İstanbul’u Seyret internet sitesinde cami “Ayasofya Müzesi” olarak tanıtılmaya devam etmişti.

Resmi internet sitesinde Ayasofya Camii’ne “müze” yazan CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine geri adım attı.

Fotoğraf değişmedi

İBB, internet sitesindeki “Ayasofya Müzesi” ibaresini kaldırarak “Ayasofya-i Kebir Camii” yazısını ekledi. Ayasofya’nın cami olmasının üzerinden 1.5 yıl geçmesinin ardından camiyi daha yeni hatırlayan İBB, görüntü olarak ise cami içerisindeki tasvirlerin bulunduğu görselleri kullanmaya devam etti. İBB’ye bağlı İstanbul’u Seyret sitesinde Ayasofya’da namaz kılındığına yönelik hiçbir fotoğraf yer almıyor. Ayasofya’ya ilişkin 24 fotoğrafn bulunduğu bölümde, ibadet sırasında üzeri kapatılan tasvirlerin görüntüleri bulunuyor. Caminin halılarının serildiğine dair hiçbir kareye yer verilmeyen Ayasofya fotoğraflarında, zeminin halısız haliyle ilgili görüntüler sitede tutulmaya devam ediyor.