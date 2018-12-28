'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'

Akşam gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu’nun bomba bir iddiayı açıkladı. Kaleme aldığı yazısında İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adının karıştığı skandal olayları sıralayan Kelkitlioğlu, İmamoğlu’nun ‘muhafazakar’ figürünün nasıl ortaya çıktığına ilişkin de ilginç bir detayı anlattı.

‘İmamoğlu’ değil, ‘Müdafa’

Ekrem İmamoğlu’nun ilkokul ve ve ortaokulu ‘Ekrem İmamoğlu’ olarak değil, ‘Ekrem Müdafa’ olarak okuduğunun iddia edildiğini söyleyen Kelkitlioğlu, “Yani babası ve amcası bir gün ani bir karar verip, Müdafa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Ortaya da bugün soyadına bakıp, “muhafazakarlara yakın bir isim” denilmesine neden olan Ekrem İmamoğlu figürü çıkmış. Açıkçası soyadı değişikliğinin nedenini çok merak ettim. Sorguladım da... Bir iddiaya göre; ‘ülkücü’ bir geçmişi olan baba Hasan İmamoğlu, ANAP’tan siyasete atılmaya karar verince, böyle bir adım atmış.“ dedi.

İşte Kelkitlioğlu’nun yazısının tamamı:

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayıyla ilgili toplantıyı izlerken aklıma CHP’li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün sözleri geldi... Ne diyordu Öz; “Bizim genel başkanımızın bir özelliği var... Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor.”

Hak vermemek elde değil! Peki kürsüden, “İstanbul’u yönetmek için bilgiye, birikime ve deneyime ihtiyaç var. Bu özellikler de onda var” dediği Ekrem İmamoğlu gerçekte kim?

Yok yok...

Adamlarıyla karakol basıp, polisleri darp etmesini söylemiyorum. Kayyum atanana kadar FETÖ kanalı Bugün TV’nin programlar müdürü olan Cengiz Özkarabekir’e verdiği ‘ballı’ ihalelerden bahsetmiyorum.

Yargıtay’ın “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla yeniden yargılanması kararı verdiğinden söz etmiyorum.

Yandaşlarına verdiği 50 milyonu bulan park ihalelerini ima etmiyorum.

Dün kürsüde “Büyükşehirde kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız” diyen İmamoğlu’na “4 yıldır tamirhaneye sürgüne gönderdiği AK Parti döneminden kalan 8 müdürü” hatırlatmak değil amacım...

Beylikdüzü’nü rant alanı haline getirip, alkol ruhsatlarını bile dağıtırken adil davranmadığını hatırlatmıyorum.

Soruyu gerçek anlamıyla soruyorum? İmasız, düz...

Zira bize gelen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu değilmiş! İlkokulu, hatta ortaokulu Ekrem Müdafa diye okumuş!

Yani babası ve amcası bir gün ani bir karar verip, Müdafa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Ortaya da bugün soyadına bakıp, “muhafazakarlara yakın bir isim” denilmesine neden olan Ekrem İmamoğlu figürü çıkmış.

Açıkçası soyadı değişikliğinin nedenini çok merak ettim. Sorguladım da... Bir iddiaya göre; ‘ülkücü’ bir geçmişi olan baba Hasan İmamoğlu, ANAP’tan siyasete atılmaya karar verince, böyle bir adım atmış...

Doğru mudur şu an için bilemiyorum. Ancak soyadı değiştirmek gibi ciddi bir kararın hangi amaçla alındığını merak etmek de hakkımız...

Belki ‘şeffaflık’ sözü veren Ekrem Bey, bir açıklama yapar da onu da öğreniriz!