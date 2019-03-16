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Ekrem İmamoğlu AK Partililere yalvardı: Ver oyunu be kardeşim zorlama

CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili seçmene, "Ver oyunu be kardeşim oyunu İmamoğlu'na, ver kardeşim ya. Ver ya, zorlama" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:47

Daha önce, “İYİ Parti ve HDP’lilerin desteğini alıyorum” açıklamasıyla çakma ülkücü partiyle Kandil güdümündeki siyasilerin desteğini aldığını ortaya koyan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partililerden oy istedi.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da, “Rumeli ve Balkan Camiası Buluşması” toplantısına katıldı.

Biz, bir milletiz. Ben, bu şehirde 16 milyon vatansevere, bayrağına düşkün, vatan için hala gözünü kırpmadan canını verecek insanlar için hizmet etmeye, belediye başkanı olmaya geliyorum” diyen İmamoğlu, AK Partili seçmene şöyle yalvardı:

Sizlerin çabasına ihtiyacım var. Bu bir, yerel yönetim anlayışı değişikliğidir. Sizlerin aldatılmaması ve bu şehre asla ihanet edilmemesi ve ihanet edenlerin de önüne geçme mücadelesidir. Hepimiz sorumluyuz. Vallahi aramızda kalsın, AK Partililer bana oy verecek. Aramızda kalsın, kimse duymasın. Alacağım oylarını. Bana oy verenler 'bam' basacak mührü, oyunu verecek. Bana oy vermeyenleri tarif edeyim mi? Eli titreyecek, atsam mı atmasam mı? 'Acaba yanlış mı yapıyorum' diye düşünecek. Enerjisi güçlü, ayıptır söylemesi genç. Kafası karışacak. Böyle davranacak. Ben de diyorum ki, 'Etme kurbanın olayım. Ver oyunu be kardeşim oyunu İmamoğlu'na, ver kardeşim ya. Ver ya, zorlama. Hükümet de kendine gelecek. ‘Biz ne yaptık’ diyecek. Aynaya bakacak, kendini düzeltmeye çalışacak. İyilik yapacağız onlara

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:47
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Rumeli ve Balkan Camiası Buluşması
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • ZAHİRZAHİR30 dk önce
    havanı al Ekrem, değil İmamoğlu peygamber oğlu olsan ne yazarsın, CHP VE PKK adayısın
  • ismail hakki efendi ismail hakki efendi 48 dk önce
    demiyorki chp hdp iyi ve sadet partisiyiz bize oyu verin degil 4 , 14parti olsanizakp ve mhp sizi ezip gececektir allahin izniylen siz degilmi ezani islikla engellemek istiyenlere hic bir tepki göstermeyen ezani kasetle dinletmek istiyenya hakkaten cikpta erkekce yuzunuzu gösteremiyorsunuz ama millet biliyor size öyle bir tokat accakki feleginizi sasiracaksiniz vesselam
  • Ak partiyeAk partiye50 dk önce
    Oy atmış seçmenler 2ay önce tanımadıkları bu adama gönülleri kaymış sokaklar pazarlar destek veriyor.yalvarmasina gerek yok.
  • mert memet mert memet 55 dk önce
    he ekrem he veririz ne olacak 3 oyum var 1 i verelim yani 3 ün birni alırsın bizden anladın sen onu :))

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