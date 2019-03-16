Ekrem İmamoğlu AK Partililere yalvardı: Ver oyunu be kardeşim zorlama

Daha önce, “İYİ Parti ve HDP’lilerin desteğini alıyorum” açıklamasıyla çakma ülkücü partiyle Kandil güdümündeki siyasilerin desteğini aldığını ortaya koyan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partililerden oy istedi.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da, “Rumeli ve Balkan Camiası Buluşması” toplantısına katıldı.

“Biz, bir milletiz. Ben, bu şehirde 16 milyon vatansevere, bayrağına düşkün, vatan için hala gözünü kırpmadan canını verecek insanlar için hizmet etmeye, belediye başkanı olmaya geliyorum” diyen İmamoğlu, AK Partili seçmene şöyle yalvardı:

“Sizlerin çabasına ihtiyacım var. Bu bir, yerel yönetim anlayışı değişikliğidir. Sizlerin aldatılmaması ve bu şehre asla ihanet edilmemesi ve ihanet edenlerin de önüne geçme mücadelesidir. Hepimiz sorumluyuz. Vallahi aramızda kalsın, AK Partililer bana oy verecek. Aramızda kalsın, kimse duymasın. Alacağım oylarını. Bana oy verenler 'bam' basacak mührü, oyunu verecek. Bana oy vermeyenleri tarif edeyim mi? Eli titreyecek, atsam mı atmasam mı? 'Acaba yanlış mı yapıyorum' diye düşünecek. Enerjisi güçlü, ayıptır söylemesi genç. Kafası karışacak. Böyle davranacak. Ben de diyorum ki, 'Etme kurbanın olayım. Ver oyunu be kardeşim oyunu İmamoğlu'na, ver kardeşim ya. Ver ya, zorlama. Hükümet de kendine gelecek. ‘Biz ne yaptık’ diyecek. Aynaya bakacak, kendini düzeltmeye çalışacak. İyilik yapacağız onlara”