Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun, toplam değeri 480 milyon TL olan Sarıyer'deki iki lüks villayı usulsüz yollarla İmamoğlu İnşaat AŞ'ye nasıl geçirdiği adım adım anlatıldı. Suç geliri, KİPTAŞ ihalesinden gelen avansın, örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'nun kontrolündeki şirketler üzerinden zincirleme transferlerle aklandığı öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun, İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik yapılanması içinde hareket eden bir üye konumunda bulunduğu, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı anlatıldı.

Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararına istinaden 5 Ekim 2018'de konkordato ilan edildiği, dolayısıyla bu tarihte ekonomik olarak zor durumda olduğu, ancak İmamoğlu suç örgütü içerisinde yer almaya başladıktan sonra usulsüzce yapılan ihalelerden elde ettiği gelirler neticesinde ciddi miktarda zenginleşme sağladığı aktarıldı.

İddianamede, İstcon AŞ, Trend AŞ, Neoray İnşaat AŞ ve Akbulut Endüstri İnşaat AŞ unvanlı şirketlerin görünürde farklı kişiler adına kayıtlı olsa da fiilen şüpheli Ali Nuhoğlu'nun kontrolü altında bulunduğu, şirketler arasında personel, adres ve mali hareketler bakımından süreklilik arz eden bir ilişki olduğu tespit edildi.

Bu firmaların, kamu ihaleleri üzerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve paylaşımı noktasında, örgüt üyesi Nuhoğlu'nun kontrolü altında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Şüpheli Nuhoğlu'nun, 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu kapsamda Sarıyer'de 196 parselde bulunan 2 adet villanın 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı aktarıldı.

MASAK Raporu'nda yapılan mali incelemeler sonucunda Güllüce Tarımcılık AŞ'nin taşınmaz alımı için yaptığı 31 milyon lira tutarındaki ödeme öncesinde, aynı gün içinde şüpheli Nuhoğlu tarafından Güllüce Tarımcılık'a aynı tutarda para transferi gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, bu paranın kaynağının ise İstcon AŞ'nin Trend AŞ'ye, Trend AŞ'nin ise Ali Nuhoğlu'na yaptığı ödemelerden oluştuğu tespit edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR, TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA SİSTEME SOKULDU

İddianamede, alınan MASAK raporunda söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi.

Bu ödemenin ise "Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapım İşi" kapsamında yapılan ilk avans ödemesi olduğu anlatılarak, İstcon AŞ'nin aldığı kamu ihalesine ilişkin avansın, zincirleme para transferleri aracılığıyla Nuhoğlu'nun kontrolündeki Güllüce Tarımcılık AŞ'ye aktarıldığı, bu fonlarla 2 villanın satın alındığı ve suçtan elde edilen gelirin taşınmaz edinimi yoluyla sisteme sokulduğu aktarıldı.

İddianamede, Nuhoğlu'nun sistematik biçimde ihalelerden suç geliri elde ettiği, elde edilen bu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuğu, şirketler arasında ardışık transferlerle paranın izinin kaybetmeye çalıştığı anlatıldı.

Şüphelinin örgüt üyesi sıfatıyla hareket ederek, usulsüz ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve akabinde Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredildiği, devir bedelinin sözleşmede 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu ödemenin "Güllüce Tarımcılık San, ve Tic. AŞ Hisse Devir Bedeli" açıklamasıyla yapılan 3 çek ödemesinden ibaret olduğu, geriye kalan 33 milyon liralık bedelin ise "villa devri taahhüdü" adı altında düzenlenen adi nitelikte bir sözleşme ile karşılanacağı yönünde kayıt altına alındığı ifade edildi.

Dosya kapsamında mevcut MASAK raporları göz önüne alındığında, söz konusu devir işleminin her ne kadar görünürde ticari bir faaliyet olarak düzenlenmişse de, gerçekte kamu ihalelerinden elde edilen suç gelirlerinin yasal bir işlem kisvesi altında sisteme dahil edilmesi, malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması ve kaynağının gizlenmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği iddianamede anlatıldı.

2 VİLLANIN SUÇ TARİHİNDEKİ TOPLAM BEDELİ 480 MİLYON LİRA

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Raporu'nda suça konu villaların her birinin suç tarihindeki değerinin 240 milyon lira olarak tespit edildiği aktarılan iddianamede, tek başına bu hususun dahi taşınmazın satım sürecinin muvazaalı olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

İddianamede, her 2 villanın suç tarihindeki toplam değerinin 480 milyon lira olduğu ancak 2 villanın Güllüce Tarımcılık isimli şirket ile beraber devrinin toplamda 48 milyon lira olarak gösterildiği aktarıldı.

Taşınmazların görünürde satış işlemine konu edilmesine rağmen, gerçekte İmamoğlu suç örgütü yararına bedelsiz devredildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, bu eylemde elde edilen paraların, kamu ihalelerinin usulsüz biçimde yönlendirilmesi suretiyle elde edilen suç gelirleri olduğu, bu gelirlerin de İmamoğlu suç örgütünün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun yönetim ve kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.

Kamu kaynaklarından sağlanan ihale bedellerinin örgüt kontrolündeki firmalara yönlendirildiği, ardından bu gelirlerin gayrimenkul alımı, şirket devri ve muvazaalı ticari işlemler üzerinden sisteme dahil edildiği bilgisine iddianamede yer verildi.

İddianamede, bu yapı içerisinde şüpheli Nuhoğlu'nun suça fiilen iştirak eden kişi, şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın nihai menfaat sağlayan konumunda bulundukları anlatıldı.