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Gündem Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş
Gündem

Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş

Yeniakit Publisher
2024-04-14 16:19:00 -

İstanbul’da metro durağında CHP’li İBB’nin sorumluluğundaki asansörlerin çalışmaması başta engelliler olmak üzere vatandaşları mağdur ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Hizmette beni geçecek adam daha doğmadı” sözleri akıllara geldi.

Arada sırada İstanbul’a uğrayan, vaktinin ciddi bölümünü şehir dışında geçiren ve gittiği tatilleri pişkince sosyal medyada paylaşan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Trabzon’a hareket etti. Ortahisar’da konuşan İmamoğlu, “Biz çok asil bir görevle, hizmet dönemiyle karşı karşıyayız ve göreceksiniz çok çalışacağız. Ben diyorum ki; beni geçecek adam doğmadı kardeşim.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana icraatları dışında onlarca skandalla gündeme gelen İmamoğlu’nun sözleri geniş yankı uyandırdı.

İBB Başkanı’nın bu sözleri gündemdeyken, İstanbul’da çekilen görüntüler İmamoğlu’nun hizmet anlayışını gözler önüne serdi!..

Kimsenin kendisini geçemeyeceğini savunan İmamoğlu’nun İstanbul’da başta engelli ve yaşlı bireyler olmak üzere vatandaşları nasıl mağdur ettiği kameralara yansıdı.

Bir metro durağında çekilen görüntülerde asansörün bozuk olduğu görülürken, söz konusu arızanın onlarca sorundan yalnızca biri olduğu ifade edildi.
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Sosyal medyada, vatandaşların ekonomi nedeniyle AK Parti’yi, “Cezalandırmak için” oy vermedikleri vurgulanarak, “İstanbul asıl cezayı kendine kesmiş… Alın size hizmet” yorumları yapıldı.

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