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Gündem Ekrem en iyi yaptığı işe başladı: Yıkım!
Gündem

Ekrem en iyi yaptığı işe başladı: Yıkım!

24 Haziran'dan bu yana İstanbul'da varlık gösteremeyen, kendisinden önceki AK Partili belediyenin yaptığı projeleri kendisi yapmış gibi lanse eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en iyi yaptığı iş olan yıkıma başladı. CHP'li İBB yönetimi tam kapanma sürecinde Unkapanı Köprüsü’nün yıkımına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 14:40:00 - 2021-05-14 14:51:28
Ekrem en iyi yaptığı işe başladı: Yıkım!

Büyük vaatlerle göreve gelen ancak geldiği günden bu yana İstanbul'da taş üstüne taş koyamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, en iyi yaptığı işlerden biri olan yıkıma başladı. CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde Unkapanı Köprüsü’nün yıkımına başladı.

Unkapanı Köprüsü'nde yıkım başladı

24 Haziran 2018 yerel seçimleriyle göreve gelen, İstanbul'a hiç katkısı olmamasıyla birlikte biyolojik arıtma tesisinin yapımını iptal eden, teknoloji alanında öğrencileri geliştirecek T3 Vakfı ile yapılan anlaşmayı iptal edip Türkiye'nin yazılım konusunda atacağı dev atılımları sekte vurmayı başarı gibi sunan Ekrem İmamoğlu, en iyi yaptığı iş olan yıkıma başladı. CHP'li İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinde yenileceği söylenen Unkapanı Köprüsü'nün yıkımına başladı. 200'den fazla atın ölümü ve 1000'ün üzerinde atın akibetinin meçhul olmasından sorumlu olan İBB, yıkacağı köprü için basın açılaması yaptı.


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