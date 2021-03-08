Ekrem bir oy için ne hallere düştü! Buldan tweeti büyük tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve PKK'ya desteğini esirgemeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kutladı. Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

AK Parti'li Osman Nuri Kabaktepe'den çok sert yanıt

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal Pervin Buldan paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den çok sert yanıt geldi.

Kabaktepe, ''Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içim buruk bir şekilde kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'tan tepki

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan da Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki geldi.

Aktaş, ''Eli kanlı terör örgütüne destek verenlerin, YPG’ye sırtını yaslayanların, Yasin Börü ve Eren Bülbül’ü katledenlerin, Diyarbakır annelerine sağır kalanların, 13 yiğidimizi mağarada şehit edenlere tek cümle edemeyenlerin #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olmasın...'' dedi.

İYİ Parti'de gizli ittifaka isyan başladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.'' açıklamasında bulundu.

HDP'li Pervin Buldan'dan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

PKK destekçisi HDP'li Pervin Buldan, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına, ''Teşekkürler Sn. Başkan'' cevabını verdi.

Buldan'ın TBMM'deki fezleke dosyasında yok yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında 'Dokunulmazlıklarının kaldırılması' istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekede 2 dosya var.

Birincisinde "Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan fezlekede "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.

Buldan'ın ikinci fezlekesinde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Beştaş'ın ikinci fezlekesinde "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Temelli'nin ikinci dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltiliyor.