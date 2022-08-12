Ekrem Binak'ın üzücü ölümü yine gündemde! Bu görüntünün suçlusu kim?
İstanbul'da köpeğin aniden saldırması ile yola kaçıp kamyonun altında kalan Ekrem Binak yeniden gündeme geldi. Başıboş köpek platformları 12 Temmuz'da hayatını kaybeden Binak'ın ölümünden sonra da sorunun çözülemediğine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Başıboş sokak köpeği sorunu ülke genelinde ölümleri de beraberinde getirirken, kamuyounda en çok konuşulan üzücü olaylardan birisi de 21 yaşındaki Ekrem Binak olmuştu.
İstanbul Büyükçekmece'de kaldırımda yürürken yerde yatan köpeğin saldırısına uğrayan Binak, refleksle yola kaçtı. Binak yoldan geçen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Ağır yaralanıp günlerce hastanede yaşam mücadelesi veren Binak'ın ölümü bir ay sonra yeniden gündeme geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başıboş Köpek Mağdurları Platformu, 21 yaşındaki gencin ölümünü hatırlatarak, yetkililere şöyle seslendi:
Tarih: 28 Haziran 2021 Ekrem Binak isimli genç İstanbul sokaklarında yürürken başıboş olarak bırakılan bir köpeğin üzerine hamle yapması sebebiyle öldü! İnsan canı değerlidir! Köpek sorunu çözülsün. Vatandaşlar olarak güvenli sokaklar istiyoruz. Köpekleri toplayın..