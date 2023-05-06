Ekrem bey, İstanbul’a hoş geldiniz!

"Herkesi kucaklayacağız" yalanıyla göreve gelip Akit özelinde mütedeyyinlerle kavga etmekten başka şey yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları için İstanbul'a uğramaz oldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ekrem İmamoğlu tüm Türkiye’yi gezdi. Nihayetinde İstanbul’a da geldi..

İstanbul’a geldi ama, “Herkesi kucaklayacağız” sözünün aksine.. Akit’in bulunduğu binada çıkan ve 60. saatte ancak söndürülen yangın için bir “geçmiş olsun” henüz demedi..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayrampaşa CHP İlçe Başkanını, İstanbul İtfaiye Daire Başkanı yapıyorsunuz..

İtfaiyeden sorumlu, partinizin adamının yönetiminde, Akit Medya Grubu büyük bir yangına muhatap oluyor..

Beceriksizliğiniz açığa çıkmasına rağmen, bir açıklama yapıp da, eleştirilere cevap vereceğinize..

Basın danışmanınıza, mağdur olan Akit’i suçlatan açıklama yaptırıyorsunuz..

Kendiniz ise..

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirileceğiniz umudu ile..

Cezaevindekilere selam yollayarak, teröristleri şimdiden tahliye etme hazırlığına giriyorsunuz..

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