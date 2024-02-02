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Gündem Ekrem beceriksizliklerine bir yenisini daha ekledi! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!
Gündem

Ekrem beceriksizliklerine bir yenisini daha ekledi! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 22:14:00 -
Ekrem beceriksizliklerine bir yenisini daha ekledi! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Yanan İETT otobüslerinin ardından son zamanlarda sık sık tramvay kazaları yaşanıyor.

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

İstanbul sakinleri çile çekiyor

Trafik karmaşası bir yana toplu taşımada yaşanan sorunlar İstanbul sakinlerini çileden çıkarıyor. İETT otobüslerinin sık sık arızalanıp yanmasının yanına bir de tramvay kazaları eklendi.

 
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